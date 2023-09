Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi, a reçu,

jeudi à Alger, le vice-ministre vietnamien de la Justice, Nguyen Khanh

Ngoc, et la délégation qui l'accompagne.

L'audience a été marquée par des entretiens entre les cadres des ministères

de la Justice des deux pays et la signature du programme exécutif de

coopération (2024-2025), en présence de l'ambassadeur de la République

socialiste du Vietnam à Alger , Tran Quoc Khanh.

L'audience s'inscrit dans le cadre de la visite du responsable vietnamien en

Algérie (13 au 15 septembre en cours) dans le but de renforcer la coopération

juridique et judiciaire entre les ministères de la Justice des deux pays,

notamment en matière de formation et d'échange de connaissances et

d'expertises.