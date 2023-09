Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a

présidé vendredi à Ghardaïa les festivités officielles marquant la

célébration de la Journée nationale de l'imam (15 septembre).

S’exprimant lors de la cérémonie de célébration organisée sous le haut

patronage du président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, sous le

slogan "L'Imamat... un message, un engagement et une responsabilité", le

ministre a souligné l’importance du rôle de l’Imam dans "la transmission des

préceptes de l’Islam et de l’enseignement coranique en conformité avec notre

référent religieux".

M. Belmehdi a également mis l’accent sur les critères que chaque Imam

doit respecter notamment dans le choix des sujets et des prêches ayant

trait aux différents domaines de la vie de notre pays.

Le ministre a rappelé que "notre référent religieux, prônant la modération et le

juste milieu et inspiré du message du Prophète Mohamed (QSSSL), a permis

à l’Algérie de se prémunir contre la fitna et à consolider l’unité de la nation".

Cette journée nationale décrétée par le président de la république coïncide

avec l'anniversaire de la mort du Cheikh Sidi Mohamed Belkebir qui a joué un

rôle prépondérant dans la formation de générations d’Imams compétents pour

la transmission et l’enseignement du Saint Coran , a-t-il dit.

M. Belmehdi a rappelé au cours de cette cérémonie organisée à la salle des

conférences de la wilaya de Ghardaïa "que la responsabilité des Imams dans

la transmission du message coranique est avant tout une responsabilité

morale et religieuse", avant d’ajouter que notre pays œuvre à promouvoir les

valeurs de l'islam dans le cadre du rite sunnite malékite, qui prône le juste

milieu, la modération, la tolérance et la cohabitation avec les différentes

cultures et civilisations humaines.

Intervenant par vidéoconférence à cette occasion, le recteur de la Grande

Mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz a mis en valeur de son côté le rôle de

l’imam dans la consolidation des fondements du référent religieux et la

promotion de l'identité nationale notamment au sein de la communauté

algérienne à l’étranger.

"Notre référent religieux basé sur les valeurs universelles de tolérance,

privilégie le dialogue, le respect d’autrui et la consolidation de la cohésion

sociale", a indiqué le recteur de la grande mosquée de Paris, soulignant que

l’Imam en tant que guide religieux qui incarne la sagesse, contribue à la

transmission des valeurs nobles, à l’encadrement des fidèles et à encourager

la coexistence et le dialogue entre les cultures en s’inspirant de l’Islam.

"Les orientations et messages du président de la république M.

Abdelmadjid Tebboune suite à l’institution de la journée de l’Imam

constituent une feuille de route pour nous", a-t-il précisé.

En marge de cette journée nationale de l'imam, le ministre a procédé à

l’inauguration du centre culturel islamique au niveau du quartier périphérique

de Ghardaïa "Bouhraoua" , avant de poser la première pierre d'une annexe de

zaouia "El houda et Diya" et d’une mosquée dans la nouvelle zone urbaine de

Oued N’Chou .

Il a visité aussi, une "éco-ferme" de la zaouia "El Houda et diya" à Oued

N’chou, (un périmètre agricole attribué pour l’autofinancement et

l’autoconsommation des apprenants de cette zaouia) avant d’effectuer des

visites au chevet de personnalités religieuses à Ghardaïa, El Ateuf et Metlili .

A l’occasion de cette journée nationale, des lectures collectives du Saint

Coran "Selka" sont programmées à travers l’ensemble des mosquées de la

wilaya de Ghardaïa en hommage au regretté Cheikh Sidi Mohamed Belkebir

qui constitue une référence et une école dans la formation des générations

d’Imams ainsi qu’une cérémonie de mariage collectif prévue à Metlili.

La Journée nationale de l'imam a été décrétée par le président de la

république, M. Abdelmadjid Tebboune, qui coïncide avec l'anniversaire du

décès de l’éminent savant érudit Cheikh Sidi Mohamed Belkebir, en

reconnaissance du rôle de l'Imam dans le renforcement du référent religieux et

la promotion de l'identité nationale.