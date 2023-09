Le gouvernement a examiné lors de sa réunion hebdomadaire,

présidée jeudi par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, un

projet de décret exécutif visant la simplification des procédures

administratives au profit des entreprises de réalisation dans le secteur

de l'Habitat, a indiqué un communiqué des services du Premier

ministère.

"Le ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville a présenté un projet de

décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif n 14-139 du 20 avril

2014 portant obligation pour les entreprises, groupes d’entreprises et

groupement d’entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des

marchés publics de certains secteurs d’activités d’être titulaires d’un certificat

de qualification et de classification professionnelles", explique la même

source.

Ce projet de décret prévoit notamment "l’introduction de la numérisation

des procédures de traitement des dossiers de demande d’obtention du

certificat de qualification et de classification professionnelles et leur

délivrance, la simplification et l’allégement des procédures

administratives, la réduction des délais", a fait savoir le document.

Ce texte prévoit également "la révision du système d’évaluation et son

harmonisation et l’obligation pour les entreprises de s’engager dans un

processus de qualité pour améliorer leurs performances".