Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a présidé, jeudi, une

réunion du gouvernement au cours de laquelle les secteurs de la

Justice, l'Habitat et le Travail ont été examinés, indique un

communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte

intégral:

"Le Premier ministre, Monsieur Aïmene Benabderrahmane, a présidé, ce jeudi

14 septembre 2023, une réunion du Gouvernement tenue au Palais du

Gouvernement.

Lors de sa réunion hebdomadaire, le Gouvernement a examiné les points

suivants:



Dans le domaine de la justice:

Le Gouvernement a examiné un avant-projet de loi relative à la lutte contre le

faux et l'usage de faux, présenté par le ministre de la justice, garde des

sceaux.

Ce projet de texte, initié en application des directives de Monsieur le Président

de la République, vise à faire face à ce genre d'infractions dans toutes ses

formes, notamment la falsification de documents officiels, publics et

commerciaux, l'usurpation d'identité d'autrui et l'obtention, indûment, des

avantages, des subventions et aides publiques, ainsi que des exonérations

financières fiscales et tous autres avantages.

Aussi, ce nouveau cadre juridique s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la

mise en œuvre de l'engagement présidentiel relatif à la moralisation de la vie

publique, notamment à travers l'instauration d'une véritable concurrence loyale

dans tous les domaines, la protection de la confiance publique, l'élimination

des différentes formes de fraude pour l'accès aux services et avantages de

toute nature et la consécration de la transparence des transactions.



Dans le domaine de l'habitat:

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a présenté un projet de

décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif n14-139 du 20 avril

2014 portant obligation pour les entreprises, groupes d'entreprises et

groupement d'entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des

marchés publics de certains secteurs d'activités d'être titulaires d'un certificat

de qualification et de classification professionnelles.

Ce projet de décret prévoit notamment l'introduction de la numérisation des

procédures de traitement des dossiers de demande d'obtention du certificat de

qualification et de classification professionnelles et leur délivrance, la

simplification et l'allégement des procédures administratives, la réduction des

délais, la révision du système d'évaluation et son harmonisation et l'obligation

pour les entreprises de s'engager dans un processus de qualité pour améliorer

leurs performances.



Enfin, dans le domaine du travail:

Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a présenté cinq (5)

projets de décrets exécutifs qui interviennent en applications des dispositions

de la loi n 23-08 du 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des

conflits collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève.

Il s'agit des projets de décrets exécutifs fixant:

- la liste des secteurs d'activités et des postes de travail nécessitant la mise en

œuvre d'un service minimum obligatoire et la liste des secteurs.

- la périodicité des réunions obligatoires relatives à l'examen de la situation

des relations socioprofessionnelles et des conditions générales de travail au

sein des institutions et administrations publiques.

- les missions des médiateurs dans le domaine du règlement des conflits

collectifs de travail ainsi que les modalités de leur désignation et de leurs

honoraires.

- la composition, les modalités de désignation des membres de la commission

nationale et de la commission de wilaya d'arbitrage en matière des conflits

collectifs de travail ainsi que leur organisation et leur fonctionnement.

- les missions, la composition, les modalités de désignation du président et

des membres du conseil paritaire de la fonction publique dans le domaine de

la conciliation des conflits collectifs de travail, ainsi que son organisation et

son fonctionnement.

La promulgation de ces textes permettra la mise en œuvre des dispositions de

la loi n 23-08 du 21 juin 2023 qui vient renforcer les outils du dialogue social

au niveau des institutions et administrations publiques et au sein des

entreprises économiques, et introduire de nouvelles mesures visant à

consolider les méthodes amiables de règlement des conflits collectifs de

travail de manière à assurer une cohésion sociale, garante d'un

environnement paisible et propice à la croissance économique du pays".