Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a instruit, mardi lors de la réunion du Conseil des ministres, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire et celui de l'Education nationale de prendre toutes les mesures pour assurer le succès de la rentrée scolaire dans le cadre d'une coordination entre les deux secteurs, indique le communiqué du Conseil des ministres.

Le président de la République a instruit "les ministres de l'Intérieur et de l'Education à l'effet de prendre toutes les mesures pour assurer le succès de la rentrée scolaire et mobiliser tous les moyens, dans le cadre d'une coordination étroite et précise entre les deux secteurs pour éliminer les obstacles et résoudre les problèmes en fonction de l'évolution des besoins de l'Ecole algérienne", précise la même source.

Le Président Tebboune a ordonné "d'exonérer les communes pauvres et défavorisées des charges et des coûts de la prise en charge des écoles primaires, une responsabilité qui incomber a pleinement à l'Etat, et ce en vue de préserver la démocratisation de l'enseignement".

Le président de la République a réaffirmé son attachement à "accorder une importance particulière et exceptionnelle aux cantines scolaires au niveau des régions éloignées, au vu de leur rôle majeur dans la préparation d'un climat sain garantissant une scolarisation optimale". Il a ordonné "l'accélération de la création d'un office national des cantines scolaires, qui soit chargé exclusivement de l'opération" et "l'élaboration d'une approche prospective prévoyant des réformes profondes à même d'améliorer l'encadrement des élèves, à soumettre au prochain Conseil des ministres". Dans le cadre des orientations générales, le président de la République a chargé le Gouvernement de "promulguer les statuts d'enseignants de l'Education nationale, d'enseignant universitaire et des catégories professionnelles du secteur de la santé avant la fin de l'année en cours".