La Faculté de médecine de l'Université "Abdelhamid Ibn Badis" de Mostaganem abritera à partir de mercredi les 2èmes Journées nationales médico-chirurgicales, auxquelles prendront part environ 150 chirurgiens et chercheurs dans divers domaines médicaux, a-t-on appris des organisateurs.

Cette manifestation scientifique verra la participation d'environ 150 chirurgiens et chercheurs de dix universités de différentes régions du pays à travers une quarantaine de communications orales et une centaine affichées, a indiqué le président du comité d'organisation, Pr Benkada Mohamed Benamar.

La rencontre, à laquelle prendront part également des médecins de plusieurs centres hospitalo-universitaires et établissements hospitaliers, vise à échanger les connaissances et expériences entre chirurgiens de différentes facultés de médecine et à faire connaître les derniers développements liés à la formation médicale, notamment dans les domaines de la neurochirurgie, médecine interne, orthopédie et urgences médico-chirurgicales.

Le programme de cette manifestation scientifique comprend l'organisation d'a teliers mercredi et de conférences jeudi, qui aborderont l'oncologie et les maladies chroniques comme le diabète, la tension artérielle, les urgences médico-chirurgicales, avec la participation d'environ 300 étudiants en médecine de diverses universités.

Initiées par la faculté de médecine de l’université de Mostaganem, ces journées nationales médico-chirurgicales sont enfin organisées pour une deuxième édition après plusieurs reports dans les années écoulées en raison de la pandémie du Covid-19.

Rencontre méditerranéenne prochaine sur la médecine vétérinaire du 2 au 6 octobre

L'Espace vétérinaire algérien (EVA) organise une conférence méditerranéenne sous le thème "Une seule santé" du 2 au 6 octobre à Mostaganem, a-t-on appris lundi auprès des organisateurs.

Cette manifestation scientifique internationale, organisée à l’occasion de la célébration du vingtième anniversaire de l’EVA, verra la participation de vétérinaires et experts dans divers domaines comme l’environnement, l’agriculture, la santé publique et la santé animale d’une trentaine de pays dont 10 de la Méditerranée, a indiqué le président de cette organisation, Saada Bendenia.

Le comité d’organisation de cet évènement a reçu, jusqu’à présent, pas moins de 60 interventions (orales et postées) de plusieurs pays, en l’occurrence Algérie, Tunisie, Lybie, Egypte, Liban, Chypre, Grèce, Slovénie, Italie, France, Espagne, en plus de pays africains, asiatiques et américains, qui ont manifesté leur volonté pour participer.

Pas moins de 17 ateliers pratiques seront organisés dans plusieurs spécialités dont la chirurgie laparoscopique, l'orthopédie, les maladies oculaires, les analyses de labo ratoires, la chirurgie des petits ruminants et les maladies équines.

M. Bendenia a indiqué que cette 16e manifestation organisée par l'Espace vétérinaire algérien aborde, depuis sa création, un sujet d’une grande importance, devenu une tendance mondiale ces dernières années, notamment après la pandémie du Coronavirus. Le thème de la rencontre est lié à la santé publique, à la santé animale et à l'environnement, soit "Une seule santé" (One Health) qui relie cette trilogie aux objectifs de développement durable fixés par les l’Organisation des nations unies. Cet événement scientifique est organisé en coordination entre l'Espace vétérinaire algérien et l'Alliance étudiante internationale pour une seule santé, avec la participation du Réseau international des vétérinaires algériens récemment créé, a-t-on souligné.