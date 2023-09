Les services de la sûreté de wilaya d'Alger, représentés par la circonscription administrative de Rouiba ont arrêté 14 individus pour trafic de drogues et de comprimés psychotropes et saisi plus de 10.000 capsules et près de 600 g de drogues dures, a indiqué mardi un communiqué des services de Sûreté nationale.

"Suite à des plaintes déposées par des citoyens dénonçant des individus suspects qui s'adonnaient au trafic de drogues au niveau de plusieurs quartiers à Réghaïa et H'raoua, les brigades de la police judiciaire et mobile de Réghaïa, relevant de la circonscription administrative de Rouiba, ont démantelé de dangereux réseaux criminels organisés qui s'adonnaient au trafic illicite de drogues et de produits pharmaceutiques à effet psychotrope".

Il s'agit de réseaux, "composés de 14 individus âgés entre 28 et 50 ans, des repris de justice venus de la wilaya d'Alger et de wilayas avoisinantes", selon la même source.

Les affaires traitées la semaine dernière par ces services "font suite à des opérations policières conjointes menées par les services de sécurité dans leur secteur de compétence pour arrêter et perquisitionner les domiciles des accusés dans des affaires de trafic de drogues et de comprimés psychotropes" qui ont permis d'arrêter les accusés en flagrant délit, précise le document.

Les investigations ont permis également d'identifier les autres membres de ces réseaux soupçonnés d'avoir soutenu cette activité criminelle.

La perquisition des domiciles de ces mis en cause, tous des repris de justice recherchés, a permis la saisie d'autres quantité de psychotropes et d'importantes sommes d'argent issues du trafic. Ces opérations ont permis, ainsi, la saisie de "10.263 capsules, 585 gr de drogues dures, 36 comprimés de psychotropes, 8 gr de cannabis, 16 armes blanches, tous types confondus, 02 bombes lacrymogène, un taser, 6 unités de feux d'artifices, une somme d'argent de 867.500 da, 312 bouteilles de boissons alcoolisées et un véhicule touristique utilisé dans le transport des drogue".

Les mis en cause seront déférés devant le parquet territorialement compétent pour plusieurs chefs d'inculpation, conclut le communiqué.