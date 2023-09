Huit (8) nouvelles spécialités de formation ont été retenues au titre de la nouvelle session de la formation professionnelle (octobre 2023), dans la wilaya de Timimoun, dans le but de consolider les opportunités de formation et répondre aux exigences du marché local de l’emploi, a-t-on appris mardi auprès de la Direction de l’Enseignement et de la formation professionnels (DEFP).

Ces spécialités, toutes formules de formation confondues, sont versées dans les activités d’agriculture, industrie et tourisme pour répondre au marché de l’emploi et aux attentes des jeunes désirant s’insérer dans les créneaux d’investissement et d’entrepreneuriat, a indiqué le directeur du secteur, Ali Bahmed.

La nomenclature de ces spécialités prévoit 30 places de formation en industrie et structures mécaniques, et autant de places dans la filière de l’animation et gestion touristique et de celle du marketing, en plus de 120 postes pour la formation dans les grandes cultures, la céréaliculture (90 places), les travaux publics (60), environnement (160 places), et plusieurs places de fo rmation de conducteurs d’engins au profit des bénéficiaires de l’allocation de chômage, a-t-il détaillé.

Les responsables du secteur organisent, à chaque saison de formation, des sorties de terrain, en compagnie des représentants du dispositif de l'emploi de Timimoun, au niveau des entreprises économiques et industrielles établies dans la région pour y explorer de nouvelles spécialités et places pour les inscrits en formule de formation par apprentissage, a fait savoir le même responsable.