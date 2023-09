Le secteur de l’Education nationale sera renforcé, d’ici à la rentrée scolaire 2023-2024 dans la wilaya de Batna, par cinq (5) nouveaux établissements dont les travaux de réalisation sont entièrement achevés, ont indiqué, mardi, les services de la Direction de l’Education nationale.

Il s’agit, selon cette source, d’un lycée dans la commune d’Azil-Abdelkader, de 4 collèges d’enseignement moyen (CEM) à Batna (pôle urbain de Hamla), à El Djezzar et à Barika (2 établissements), en plus de 75 classes d’extension dans plusieurs communes de la wilaya.

Le wali de Batna, Mohamed Benmalek, avait fait part, lors des récentes visites d’inspection à travers les différentes communes, d’une vaste opération de réhabilitation d’établissements scolaires, au nombre de 93, et de restauration de certaines structures transformées en cantines scolaires pour servir des repas chauds aux élèves, notamment dans des zones reculées.

Au cours de ces visites, le même responsable avait également indiqué qu’une dotation financière de 110 millions de dinars, dont 35 millions de dinars affectés par le ministère de la S olidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, le reste puisé des budgets communaux (12 millions) et du budget de la wilaya, avait été mise en place pour soutenir la solidarité scolaire. La wilaya de Batna compte actuellement 942 établissements éducatifs dont 668 écoles primaires, 182 CEM et 92 lycées.