Pas moins de 80% des manuels scolaires pour les trois paliers (primaire, moyen et secondaire) à Tizi- Ouzou ont été distribués aux écoles et librairies conventionnées, a assuré mardi, Djilali Doumi, chef de l'exécutif local.

S'exprimant lors d'une visite à la Foire des fournitures et articles scolaires qui se tient jusqu'au 30 du mois courant, M. Doumi a indiqué que "le manuel scolaire est largement disponible au niveau de la wilaya et une quantité de pas moins de 80% a déjà été distribuée".

Il a précisé à ce propos qu'en plus des établissements scolaires, 84 librairies sont conventionnées pour la vente du livre scolaire.

M. Doumi qui a visité les différents stands des participants à cette manifestation commerciale a relevé "la disponibilité de l'ensemble des fournitures et les prix abordables" proposés par les participants dont 13 producteurs et neuf (9) grossistes.

Au chapitre de la solidarité, le wali a rappelé que pas moins de 231.200 élèves scolarisés, sur les 250.000 que compte la wilaya, bénéficieront cette année de la prise en charge et des différentes aides octroyées par les pouvoirs publics. Concernan t les infrastructures, la wilaya a bénéficié cette année de l'ouverture de quatre (4) groupes scolaires, un collège et un lycée, dans l'attente de la livraison prochaine de 19 classes en extension, cinq (5) demi-pensions et un terrain de sport pour un lycée. M. Doumi a, à l'occasion, assuré de la réunion de toutes les conditions pour le bon déroulement de la rentrée scolaire prévue le 19 septembre, y compris, en ce qui concerne les volets transport et restauration.