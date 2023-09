Plus de 400 enfants aux besoins spécifiques dans la wilaya d’El Bayadh devront rejoindre

les bancs des classes spéciales, dans le cadre de la solidarité nationale, au titre de la rentrée scolaire, prévue le 19 septembre prochain, a-t-on appris mardi du directeur du secteur, Chouaf Salah.

Chouaf Salah a indiqué, à l’APS, que les préparatifs sont pratiquement achevés pour réussir cette rentrée scolaire, à l’instar de la campagne de nettoiement et d’embellissement ayant touché quatre structures spécialisées dont trois centres psychopédagogiques pour enfants déficients mentaux au niveau du chef-lieu de wilaya, à Labiodh Sidi Cheikh et à l’école des enfants sourds-muets à El Bayadh, pour accueillir cette catégorie d’enfants scolarisés dont 20 nouveaux inscrits.

L’accompagnement et l’encadrement de ces enfants seront assurés durant la saison scolaire par une équipe pédagogique comprenant plus de 120 encadreurs dont des instituteurs, des enseignants, des éducateurs spécialisés et des psychologues. Plus de 120 enfants ayant une déficience mentale et visuelle légère concernés p ar la rentrée scolaires pour leur insertion dans le milieu éducatif des trois cycles d’enseignement, sont répartis sur 24 classes à travers un nombre de communes de la wilaya et encadrés par environ 30 instituteurs et enseignants spécialisés.

Il est prévu également, au cours de cette rentrée, l’ouverture de trois autres nouvelles classes d’insertion en milieu éducatif dans les communes d’El Bayadh, Labiodh Sidi Cheikh et Rogassa. Entre autres efforts consentis par le secteur de la solidarité, la prise en charge des enfants scolarisés issus des familles nécessiteuses et à revenu limité.

Dans ce contexte, il a été consacré, en coordination avec la direction de l’éducation, 3.100 trousseaux contenant différents articles scolaires qui seront distribués à la rentrée scolaire.