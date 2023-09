Le taux de chômage au Royaume-Uni est monté à 4,3% pour les trois mois terminés fin juillet, après avoir déjà grimpé nettement un mois plus tôt à 4,2%.

Le taux de chômage est désormais "0,3 point de pourcentage plus élevé qu'avant la pandémie de coronavirus", a précisé l'Office national des statistiques (ONS) mardi dans son rapport mensuel. Le nombre de personnes inactives en raison de maladies de longues durées atteint "un nouveau record", relève sur X (ex-Twitter) le directeur des statistiques de l'ONS Darren Morgan. En parallèle, le nombre d'emplois vacants continue de baisser.

"Le marché du travail commence à ressentir le poids du ralentissement de l'activité, alors que l'économie britannique est confrontée à plusieurs vents contraires", indique l'économiste Yael Selfin. La croissance britannique, qui s'est montrée résiliente en début d'année, montre des signes d'essoufflement.

Elle a essuyé sa plus forte contraction en août depuis début 2021, l'impact des taux d'intérêt qui grimpent commençant à se faire sentir, selon l'indicateur PMI Flash Composite. Si l'inflation a nettement marqué le pas en juillet au Royau me-Uni, à 6,8% sur un an contre 7,9% en juin, elle reste la plus élevée des pays du G7, alimentant les attentes que la Banque d'Angleterre poursuive ses tours de vis monétaires. D'autant que les salaires moyens hors bonus ont continué d'augmenter, enregistrant une hausse de 7,8% sur un an pour la période de mai à juillet.