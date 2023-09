Les Bourses occidentales ont terminé dans le vert lundi, lors d'une séance sans indicateur majeur, qui a bénéficié d'un retour de l'appétit pour les actifs considérés comme plus risqués, à New York. Paris a clôturé en hausse de 0,52%, la Bourse de Francfort a gagné 0,39% et Londres a avancé de 0,25%.

A Wall Street, le Dow Jones a gagné 0,25%, l'indice Nasdaq a emmagasiné 1,14% et l'indice élargi S&P 500 a pris 0,67%. Les indices ont vécu lundi une séance dont l'agenda macroéconomique était sans rendez-vous économique majeur, se montrant plutôt attentistes avant une salve de publications plus tard dans la semaine. A New York, la séance a été mise sur de bons rails par une note de Morgan Stanley sur Tesla.

Les analystes de la banque estiment que le super ordinateur Dojo, développé par le constructeur pour améliorer son logiciel de conduite autonome, pourrait ajouter plus de 500 milliards de dollars à la valeur de l'entreprise, et ont relevé de 60% leur objectif de cours. Le directeur général de Tesla, Elon Musk, a annoncé, en juin, que la firme prévoyait d'investir un milliard de dollars dans ce projet d'ici l'an prochain.

L'action du constructeur, dont la valeur a déjà doublé depuis le début de l'année, a pris 10,09% lundi. Le géant chinois du e-commerce Alibaba a lâché 1,49% à New York après avoir annoncé que son ancien PDG Daniel Zhang, qui s'apprêtait à prendre lundi la tête d'une filiale, quittera finalement le groupe. RTX (anciennement Raytheon) a fait partie de quelques actions à finir nettement dans le rouge (-7,88%) après avoir fait état d'une charge exceptionnelle de 3 milliards de dollars au troisième trimestre liée au défaut d'un composant de moteurs de sa filiale Pratt & Whitney, qui va nécessiter l'inspection de 600 à 700 exemplaires supplémentaires d'ici 2026. Le constructeur automobile allemand BMW (+0,95%) a annoncé un investissement de plus de 600 millions de livres (700 millions d'euros) dans l'électrification des Mini au Royaume-Uni et vise une fabrication 100% électrique dans son usine d'Oxford à partir de 2030.

Le cours du gaz naturel européen montait, poussé par les perturbations de l'offre de gaz naturel liquéfié venant d'Australie en raison d'une grève. Le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, montait de 5,48% à 36,40 euros le mégawattheure (MWh).

Du côté du pétrole, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre a clôturé quasiment à l'équilibre (-0,01%), à 90,64 dollars.

Le prix du baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en octobre, a perdu 0,25%, à 87,29 dollars. Sur le marché des changes, l'euro gagnait 0,42% par rapport au billet vert, à 1,0746 dollar pour un euro et la livre prenait 0,40%, à 1,2518 dollar pour une livre.