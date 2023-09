Les cours du pétrole montaient mardi, le resserrement de l'offre mondiale de pétrole contribuant à compenser les inquiétudes sur la demande.

Mardi matin, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en novembre, prenait 0,84% à 91,40 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en octobre, gagnait 0,96% à 88,13 dollars. Les deux références mondiales du brut évoluent à des niveaux proches de leurs sommets depuis novembre.

Le resserrement de l'offre mondiale compense pour l'instant largement les inquiétudes quant à la demande, affirment des analystes. L'offre devrait en effet continuer "d'être restreinte jusqu'à la fin de l'année, au moins à la suite de l'annonce récente de l'Arabie saoudite et de la Russie", rappellent les analystes, ce qui maintient les prix à un haut niveau. La semaine dernière, les deux poids lourds de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés (Opep+) ont en effet annoncé la prolongation de leurs coupes de production et d'exportations de brut jusqu'à la fin de l'année.