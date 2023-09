Des enseignants-chercheurs ont souligné lors d’une rencontre nationale organisée mardi à Constantine sur le thème de la formation universitaire en langues, l'importance de "nouveaux mécanismes de gouvernance des formations universitaires en langues".

Dans son allocution d’ouverture des travaux de ce forum national tenu à la faculté des lettres et des langues de l’Université Mentouri (Constantine 1), Zineb Haroun, professeure-chercheuse, a soutenu que la société a connu de "grandes transformations dans tous les domaines", d’où, selon elle, "la nécessité de réfléchir à développer de nouveaux mécanismes de gouvernance pour l’enseignement des langues dans les établissements d’enseignement supérieur, afin de rapprocher toutes les formations universitaires de l’environnement économique et de faciliter l’accès des étudiants dans le monde du travail".

Le Pr. Haroun a ajouté que la concrétisation de cette gouvernance "impose plusieurs défis, dont le premier est de reconsidérer les programmes de formation en langues et de les adapter aux besoins actuels du ma rché, notamment en formant des compétences de jeunes dans divers domaines en dehors du secteur de l’éducation".

Le Pr .Haroun a cité, à ce propos, les formations au service du tourisme et de l’hôtellerie, les travaux de traductions de programmes électroniques, la contribution à la préparation d’un manuel d’utilisation pour les matériaux fabriqués localement, en plus de la participation au renforcement de la lisibilité des sites web, tout en facilitant l’accès aux technologies de l’information et de la communication.

De son côté, Elias Khaiter, conseiller auprès de la Commission d’implémentation de l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique du ministère de tutelle, a souligné que l’application de la gouvernance dans l’enseignement des langues dans les établissements universitaires nécessite de prendre en compte les textes juridiques précisant les conditions et les normes de qualité, notamment en ce qui concerne le développement de la "formation professionnalisante" à travers des accords avec des partenaires professionnels de divers secteurs".

Ceci, a-t-il ajouté, afin d’ouvrir le champ aux étudiants désireux de suivre des formations en lien direct avec la réalité du terrain.

Le Pr. Mebarek Bahri, professeur des universités en Sciences et Technologies, me mbre du Conseil National d'Ethique et de Déontologie universitaire, a souligné, pour sa part, que les parcours pédagogiques doivent être construits sur la base d’un développement continu et d’un bon emploi des facteurs d’excellence afin de parvenir à la gouvernance que ce forum national vise à préparer.