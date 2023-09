Le wali de Sidi Bel-Abbès, Samir Chibani a mis l'accent sur l'impératif d'aménager les périmètres des infrastructures environnementales qui prennent en charge la collecte des déchets ménagers à travers les communes, à l'effet d'améliorer leur exploitation, a-t-on appris mardi de la directrice de l’Environnement, Djebbar Safia.

Le wali a ainsi donné des instructions, lundi lors de sa visite à des structures environnementales et des projets en cours de réalisation, pour accélérer la prise en charge de l’aménagement de leurs périmètres extérieurs et la réalisation de voieries à l'effet d'optimiser leur exploitation et préserver l’environnement.

Il a également sommé, les petites entreprises créées dans le cadre des différents dispositifs d’aide à l’emploi, à multiplier les efforts pour la prise en charge des déchets ménagers et l’exploitation des infrastructures environnementales pour en faire des sources financières pour les communes qui les gèrent. M. Chibani s'est rendu lors de cette visite au Centre d’enfouissement technique (CET) de Benach iba Chelila, qui prend en charge des déchets ménagers de quatre communes, où il a donné les instructions de joindre les communes de Tenira et Telagh aux quatre communes.

S’agissant de la décharge publique de la commune de Chetouane, le chef de l’exécutif a ordonné de préparer une fiche technique pour la réfection de sa voierie et l’aménagement de son périmètre, pour l’amélioration de son exploitation. Inspectant le projet de réalisation d’une décharge contrôlée dans la commune de Msid, il a mis l’accent sur la nécessité d’accélérer le rythme de réalisation du siège de cette décharge, pour la mettre en service dans les plus brefs délais.

Cette décharge prendra en charge les déchets des communes de Sfisef, Msid, Tefassour et Hassi Dahou, en moyenne 30 tonnes de déchets par jour.

Le wali, qui s’est également rendu dans la commune de Msid, s’est enquis de l’état d’avancement des travaux du nettoyage de Oued Melghigh qui vient d’être aménagé, avec la réalisation d’une protection de l’oued des inondation, a-t-on fait savoir, ajoutant que le taux d’avancement du projet a atteint 95%. Lors de sa visite au site qui reçoit les déchets inertes, situé dans la commune de Sidi Brahim, il a insisté sur la prise en charge de son périmètre et la nécessité de prendre des mesures à l'encontre les personnes qui déversent leurs déchets de manière anarchique.

Dans la commune de Sidi Bel-Abbès, M. Chibani a visité le Centre d’enfouissement technique et le centre de tri sélectif des déchets, insistant sur la diversification des ressources financière de ces centres, avec l’exploitation des déchets valorisables, comme le plastique et le bois.

Il a également visité le projet de réalisation d’un compacteur de déchets au niveau du même CET, qui entrera en exploitation une fois équipé.