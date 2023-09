Le groupe Sonatrach a octroyé, lundi, 60 bus scolaires au profit des élèves scolarisés dans des établissements éducatifs situés dans des régions enclavées, répartis à travers 60 communes relevant de 41 wilayas.

La cérémonie de remise des bus s'est déroulée, au siège de la Direction générale de Sonatrach, sous la supervision du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad et du ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed.

La convention de don a été signée par le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar et le Secrétaire général du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, Adil Hmimid, en présence des présidents des Assemblées populaires communales (APC) concernées et de cadres des ministères et de Sonatrach.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de Sonatrach et a coïncidé avec la rentrée scolaire, selon les explications fournies à l'occasion.

Concrétisée en coopération avec les services du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, notamment en ce qui concerne l'élaboration des listes des communes bénéficiaires de ce don, "l'initiative s'accorde parfaitement avec la stratégie globale d'investissement sociale de Sonatrach, visant à contribuer au développement et à l'amélioration des conditions de vie des citoyens, à travers l'ensemble du territoire national", précise le groupe.

Et d'ajouter que cette opération traduit "la volonté de Sonatrach de contribuer activement et de concourir effectivement au bien-être des citoyens dans les régions isolées", et renforcer la détermination de Sonatrach, en tant qu'entreprise citoyenne, à soutenir les projets sociaux à fort impact local, profitables à toute la société.

A cette occasion, M. Arkab a souligné que cette initiative, financée par Sonatrach, en droite ligne avec la stratégie globale d'investissement social de Sonatrach, vise à assurer plus de confort aux élèves qui résident en particulier dans les zones d'ombre et les zones enclavées.

Elle tend, également, à répondre aux exigences d'une bonne scolarisation et à améliorer la performance scolaire, dans le cadre des efforts consentis par l'Etat dans ce domaine, ajoute le ministre.

De plus, M. Arkab a salué "l'engagement et les efforts de Sonatrach visant à réaliser un développement durable, responsable et concret, notamment envers les générations futures". Pour sa part, M. Merad a estimé que l'initiative de Sonatrach est "un geste louable qui traduit le sens de solidarité nationale et la contribution sociale des entreprises économiques nationales", précisant qu'elle contribuera "au renforcement du transport scolaire et des efforts déployés par les pouvoirs publics afin d'améliorer les conditions de prise en charge de nos écoliers".

Et de souligner que cette initiative intervient en même temps que les préparatifs de la rentrée scolaire 2023-2024, comme "une des priorités actuelles des pouvoirs publics qui relèvent le défi de l'amélioration continue des conditions de scolarisation et des résultats scolaires, cela étant un des engagements fondamentaux du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

De son côté, le ministre de l'Education nationale Abdelhakim Belaabed a tenu à saluer les efforts de Sonatrach comme compagnie nationale et citoyenne qui a octroyé 60 bus à ajouter au parc national actuel de transport scolaire, rappelant les efforts de Sonatrach visant à renforcer le secteur de l'éducation nationale à travers plusieurs opérations.

M. Belaabed s'est, aussi, félicité des efforts du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales pour fournir tous les moyens nécessaires pour une rentrée scolaire réussie, le 19 septembre en cours.