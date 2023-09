Des participants à une conférence organisée mardi à Alger, sur "l'éducation routière, l'information routière, la culture du signalement et des accidents de la circulation", ont souligné la nécessité de sensibiliser les élèves aux dangers de la route et à la nécessité de respecter le code de la route.

Lors de cette rencontre organisée par le forum du quotidien "Ech-Chaab", la présidente de l'Association des moniteurs professionnels d'auto-écoles, Nabila Ferhat a souligné la nécessité de transmettre aux élèves les notions générales de circulation et développer leurs compétences de comportement en dehors de la maison à traves la sensibilisation au code de la route et l'acquisition de comportements routiers.

Dans ce contexte, Mme Ferhat a proposé d'organiser périodiquement des activités théoriques et pratiques au profit des élèves des trois cycles (primaire, moyen et secondaire) dans le but de sensibiliser la jeune génération aux dangers du non-respect du code de la route et aux accidents mortels qui en résultent, dans lesquels le facteur humain est souvent la principale cause. Elle a, également, annoncé une proposition soumise par l'association concernant l'élaboration d'un livret spécial d'éducation routière comprenant les panneaux, les couleurs et les formes les plus simples, qui sera distribué aux écoles à partir de la rentrée scolaire.

En parallèle, des réunions de sensibilisation seront également organisées au niveau des établissements scolaires pour sensibiliser les élèves aux dangers de la route et les initier à la protection civile, aux institutions de sécurité et aux numéros verts qu'ils peuvent appeler en cas de danger.

Pour sa part, le représentant de la Direction générale de la Protection civile, Rabah Ben Mahieddine a fait état de "440 élèves décédés, l'année dernière, âgés entre 5 et 14 ans et 5.900 autres blessés", saluant l'initiative d'inclure l'éducation routière dans les programmes d'enseignement qui, espère-t-il, atteindra les objectifs escomptés à moyen terme. En sa qualité de membre à l'Association nationale de la sécurité routière, M.

Ben Mahieddine a fustigé "le laxisme" de certaines auto-écoles quant à l'application de la loi qui prévoit que le candidat au permis de conduire a le droit à 30 heures de formation théorique et 30 heures de pratique, mettant en garde contre les comportements de chauffards qui ne respectent pas l'ordre de priorité, les panneaux et le port de la ceinture de sécurité. S'exprimant à l'occasion, le représentant de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), Amir Cherki a mis l'accent sur l'importance des mesures coercitives pour baisser le nombre d'accidents, rappelant "23.500 infractions enregistrées au niveau de la capitale durant le mois d'août courant concernant le port des casques, de la ceinture de sécurité ou les manœuvres dangereuse", appelant par la même les parents à donner une image exemplaire pour leurs enfants.

De son côté, le représentant du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, Cheikh Djelloul Kassoul a évoqué le rôle de la mosquée en termes de sensibilisation de la société au respect du code de la route à travers la vulgarisation des préceptes de l'islam rejetant les disputes et le stress dans la route qui pourront avoir des conséquences néfastes.