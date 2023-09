Une délégation de la Direction générale de la Sûreté nationale, composée de 29 cadres supérieurs, dont des directeurs centraux et des chefs de sûreté de wilayas, récemment nommés, ont effectué une visite au Conseil d'Etat dans le cadre d'une mission d'information, a fait savoir mardi un communiqué du Conseil.

A cette occasion, la délégation en visite a rencontré le président du Conseil d'Etat et le Commissaire d'Etat qui ont fait aux membres de la délégation une présentation sur l'organisation et le travail du Conseil d'Etat et des autorités judiciaires, ce qui a donné lieu à de riches échanges" conclut la même source.