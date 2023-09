L'Algérie a décidé, sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l'envoi en urgence d'importantes aides humanitaires à l'Etat frère de Libye, suite aux pluies torrentielles et aux inondations ayant touché plusieurs villes libyennes, a indiqué, mardi, un communiqué de la Présidence de la République.

"En réponse à la demande d'aide aux régions sinistrées formulée par le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El-Menfi suite aux pluies torrentielles et aux inondations ayant touché plusieurs villes de l'Etat frère de Libye, l'Algérie décide, sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l'envoi en urgence d'importantes aides humanitaires, constituées de produits alimentaires, de matériel médical, de vêtements et de tentes via un pont aérien de huit (8) avions relevant des Forces aériennes de l'Armée nationale populaire (ANP)", lit-on dans le communiqué.

Ces aides, poursuit le communiqué, expriment "l'engagement de l'Algérie, Gouvernement et peuple, en faveur de la solidarité inconditionnelle sans limites avec le peuple libyen frère en vue de l'aider à surmonter cette douloureuse épreuve".

Un nombre "énorme" de morts et 10.000 disparus dans les inondations (FICR)

Les inondations en Libye ont fait un nombre "énorme" de morts qui pourraient se compter en milliers et 10.000 disparus, a indiqué mardi un responsable de La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).Le bilan reste incertain, a indiqué Tamer Ramadan, lors du point de presse régulier de l'ONU à Genève. "Nous n'avons pas de chiffres définitifs" du nombre de morts pour le moment, a-t-il dit, soulignant que "le nombre de disparus est proche de 10.000".

Il espère des informations plus précises dans la journée sur le bilan. "Les besoins humanitaires dépassent largement les capacités du Croissant-Rouge libyen et même les capacités du gouvernement", a expliqué M. Ramadan, qui parlait en direct de Tunis. "C'est la raison pour laquelle le gouvernement (d'union nationale) a lancé un appel à l'aide internationale et nous allons nous aussi incessamment lancer un appel d'urgence", a insisté M. Ramadan. La tempête Daniel a frappé l'est de la Libye dimanche après-midi, notamment les villes côtières du Jabal al-Akhdar (nord-est) mais également Benghazi où un couvre-feu a été d écrété et les écoles ont été fermées.

Qualifiée par les experts de phénomène "extrême en termes de quantité d'eau tombée", la tempête Daniel a déjà fait au moins 27 morts ces derniers jours en Grèce, Turquie et Bulgarie.