Des chercheurs allemands ont montré que des enfants sourds, présentant un implant cochléaire, apprenaient plus rapidement les mots que les enfants avec une audition normale. Cela serait lié au fait que leur cerveau est plus développé au moment où ils entendent pour la première fois.

Les enfants sourds qui ont bénéficié d'un implant cochléaire, apprennent les mots encore plus vite que les enfants avec une audition normale. C'est ce que montre une étude réalisée par le Centre médical universitaire de Dresde, en Allemagne.

Les résultats ont été publiés dans la revue Scientific Reports.

Les implants cochléaires reçoivent un son, le convertissent en stimuli électriques et envoient ces impulsions directement au nerf auditif, restaurant ainsi l'audition. Ils sont généralement implantés chez les enfants entre l'âge de 1 et 4 ans.

ILS ASSOCIENT PLUS RAPIDEMENT LES MOTS AUX BONS OBJETS

Les chercheurs ont travaillé avec 32 jeunes enfants présentant un implant cochléaire dans les deux oreilles depuis déjà un an. On leur a montré des images associées à des mots qui correspondaient ou non.

réponses encéphalographiques ont été enregistrées après 12, 18 et 24 mois. Si les chercheurs détectaient dans l'EEG un effet appelé N400, cela voulait dire que l'enfant avait établi une connexion stable entre l'objet et son nom, qu'il avait appris le mot.

Les scientifiques ont observé que les enfants sourds apprenaient plus vite que les autres enfants -en moyenne une avance de 2 mois- et construisaient des groupes de mots plus rapidement. La raison de cette découverte pourrait être que les enfants ayant des implants cochléaires sont plus âgés lorsqu'ils sont exposés à la langue parlée pour la première fois, leurs facultés cognitives sont donc plus matures.

Ils ont rattrapé leur retard alors qu'ils étaient auparavant désavantagés. En effet, ceux qui ont une audition normale apprennent les aspects du langage, tels que le rythme et la mélodie de leur langue maternelle, dès la naissance et même dans l'utérus.

Les scientifiques pensent que les enfants porteurs d'implants pourraient permettre d'aider à la compréhension des processus généraux d'acquisition du langage.