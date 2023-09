Les troubles auditifs pourraient être un facteur de risque augmentant les difficultés d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Les enfants qui présentent des troubles dans l'apprentissage de la lecture auraient peut-être des problèmes auditifs, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Nuffield Foundation.

Les chercheurs de Coventry University academics aux Royaume-Uni ont mené une étude avec 195 enfants âgés de 8 à 10 ans, 36 étaient dyslexiques et 29 avaient eu des infections aux oreilles récurrentes.

Tous les petits volontaires ont été soumis à des tests pour évaluer leur niveau de lecture et d'écriture et pour identifier leur rapport Les scientifiques ont observé que 9 des 36 enfants dyslexiques avaient une certaine forme de perte auditive non traitée et qu' un tiers des petits écoliers touchés par des infections aux oreilles répétitives ont montré des difficultés à lire et à écrire.

"Les enfants qui ont subi des infections d'oreille répétées qui se sont associées à des problèmes d'audition ont un accès fluctuant aux différents phonèmes précisément à l'âge où ces informations sont cruciales pour commencer à apprendre à lire", a déclaré Helen Breadmore, auteure de l'étude.

Cette étude a aussi permis de mettre en avant que la dyslexie et le infections auditives impactaient différemment l'apprentissage des enfants. En effet, les petits dyslexiques avaient des difficultés à manipuler des phonèmes (phonologie) et apprendre la grammaire. Les enfants atteints des infections répétées avaient majoritairement un embarras à percevoir le langage parlé.

Comme la perte auditive peut nuire à l'apprentissage, « le test PEA, "potentiels évoqués auditifs", réalisé en maternité ou en service de néonatalogie pour dépister un problème auditif chez le nouveau-né dans les jours qui suivent la naissance, ne suffit pas. La surdité peut arriver à n'importe quel âge. Si un parent, un proche ou un professeur a des doutes, mieux vaut faire un test d'audition à l'enfant à n'importe quel âge", concluent les auteurs de l'étude.