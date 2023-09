L'Algérie a consacré trois avions relevant des Forces aériennes de l'Armée nationale populaire (ANP) pour le transport des équipes d'intervention et de sauvetage de la Protection civile et des aides humanitaires destinées au Royaume du Maroc, suite au séisme qui a frappé ce pays vendredi dernier.

Composée de 93 agents spécialisés, l'équipe d'intervention et de sauvetage de la Protection civile s'apprête, lundi depuis la base militaire de Boufarik, à se rendre à bord de trois avions au Royaume du Maroc, en attendant que l'Algérie reçoive le feu vert du ministère marocain des Affaires étrangères pour le décollage de ces avions.

Suite à l'annonce du ministre marocain de la Justice de l'acceptation des

aides algériennes, les autorités algériennes ont ordonné d'affecter trois avions à l'effet de se rendre au Maroc. L'équipe d'intervention et de sauvetage de la Protection civile s'apprête à se rendre dans ce pays à bord de trois avions dont deux consacrés à l'acheminement des médicaments, des lits, des tentes et des denrées alimentaires, t andis que le troisième avion transportera l'équipe d'intervention avec leurs équipements et chiens dressés pour la recherche et le sauvetage.

A ce propos, le sous-directeur des statistiques et de l'information au sein de la Direction générale de la protection civile (DGPC), le Colonel Farouk Achour a précisé que "l'équipe qui se rendra au Maroc est composée d'éléments qui porteront un insigne de sauvetage international spécialisé dans la gestion des grandes catastrophes, d'autres équipes cynotechnique spécialisées dans le sauvetage sous les décombres, une équipe médicale et une autre logistique disposant d'une expérience, à même de permettre de fournir l'aide immédiate".

De son côté, la présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), Ibtissam Hamlaoui a fait état de "100 tonnes d'aides comprenant des tentes, des lits, des couvertures, des colis alimentaires, ainsi que des médicaments destinés aux opérations urgentes", affirmant " la disponibilité du CRA à soutenir le peuple marocain frère, si la demande lui est exprimée". L'Algérie s'est dite, samedi, pleinement disposée à fournir des aides humanitaires au Maroc et à mobiliser tous les moyens matériels et humains suite au violent séisme qui a frappé ce pays, indique un communiqué de la Présidence de la République. "Suite au violent séisme qui a frappé des régions du Royaume du Maroc, les hautes autorités algériennes se sont dites pleinement disposées à fournir des aides humanitaires et à mobiliser tous les moyens matériels et humains en solidarité avec le peuple marocain frère, en cas de demande du Royaume du Maroc. Les hautes autorités algériennes ont également décidé d'ouvrir l'espace aérien aux vols pour le transport des aides humanitaires et des blessés", lit-on dans le communiqué.