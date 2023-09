Plus de 1.000 victimes n'ont toujours pas été identifiées alors que les Etats-Unis

commémorent lundi le 22e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001.

Une cérémonie de commémoration s'est tenue lundi au National September 11 Memorial & Museum dans le sud de Manhattan, à New York, où les 2.977 personnes tuées lors des attentats du 11 septembre 2001 ont été honorées.

Quelques jours avant l'anniversaire, l'identification de deux victimes - un homme et une femme dont les noms n'ont pas été divulgués à la demande de leurs familles - de l'attaque terroriste la plus meurtrière sur le sol américain a été annoncée.

Ces deux nouvelles identifications représentent les 1.648e et 1.649e personnes identifiées depuis 2001 grâce à des tests effectués par le laboratoire d'ADN de la ville de New York, selon un communiqué de presse publié vendredi par le bureau du maire. Il s'agit des premières nouvelles identifications de victimes du World Trade Center depuis septembre 2021. Toutefois, 1.104 victimes, soit 40% des personnes décédées, n'ont toujours pas été identifiées. Le nombre de secouristes décédés à la suite de complications de santé liées à l'attentat du 11 septembre est presque égal au nombre de secouristes décédés pendant les attentats. "Lorsque les tours sont tombées en ce jour terrible, nous avons perdu 343 pompiers de la ville de New York.

(...) Dans les années qui ont suivi, plus de 341 autres membres du département sont morts de cancers et de maladies rares causés par la poussière toxique de Ground Zero", a écrit l'Uniformed Firefighters Association of Greater New York (Association des pompiers en uniforme du Grand New York) dans un message publié lundi sur Facebook.