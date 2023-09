Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont enregistré 23.500 infractions routières en août dernier, a indiqué, lundi, un communiqué des mêmes services.

Selon la même source, ces infractions concernent la non-présentation de papiers des véhicules, le non-port du casque, la conduite sans permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, l'arrêt et le stationnement anarchiques, le non-respect des panneaux de signalisation routière, l'excès de vitesse, les dépassements dangereux et autres.

Par ailleurs, 102 infractions relatives au maintien de l'ordre ont été enregistrées, tandis que le nombre d'accidents de la route, a atteint 48 accidents ayant fait un décès et 56 blessés, précise la même source.

Concernant les activités relatives à la police urbaine et à la protection de l'environnement, les mêmes services ont enregistré 103 infractions relatives à la construction sans permis et 7 autres pour non-conformité de la bâtisse au permis délivré.

Pour les activités des pôles de la police générale et de ses brigades à travers les différents sièges de la sûreté urbaine, le communiqué fa it état de 1.721 contrôles d'activité commerciale effectués par ce service qui a également exécuté 18 décisions de fermeture prises par les autorités compétentes. Le centre de commandement et de contrôle a reçu 57.790 appels téléphoniques via les numéros verts mis à la disposition des citoyens par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) pour signaler tout danger ou manœuvre sur la voie publique.

Il s'agit du numéro vert 1548, et la ligne de secours 17.

Le nombre des appels reçus sur le numéro 104 dédié aux cas de disparition a atteint 949 appels, conclut le communiqué.