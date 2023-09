Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Ahmed Badani a mis en avant, lundi depuis Tipasa, le rôle du Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture (CNRDPA) dans la promotion du secteur à travers ses projets de recherche expérimentale et l'accompagnement des projets d'investissement.

Lors de sa supervision de l'ouverture des travaux d'une journée d'études sur le thème du "rôle de la recherche scientifique dans le développement du secteur de la Pêche et de l'Aquaculture", organisé au siège du CNRDPA, M. Badani a salué "la contribution du Centre par ses projets de recherche expérimentale et le transfert de la technologie de maitrise des méthodes de reproduction et d'élevage pour plusieurs espèces de poissons en eaux de mer et en eaux douces, ce qui a promu l'investissement dans la filière d'aquaculture".

A cet égard, il a révélé que le Centre a réalisé depuis sa création il y a 15 ans, 31 campagnes d'évaluation de la richesse piscicole et environnementale par le navire de recherche scientifique "Belkacem Grine" et plus de 100 campagn es de reproduction et d'élevage d'alvins et de poissons femelles dans plus de 1.000 plans d'eau, en sus de l'accompagnement technique et des consultations d'expertise (plus de 900 opérations).

Il a salué, également, "la première expérience réussie du Centre dans le conditionnement des produits d'eaux douces, la tilapia, dans des boites de conserve, et la mettre à la disposition des industriels par des contrats". Dans ce cadre, M. Badani a souligné l'intérêt que son département accorde à la recherche, à l'innovation et à l'accompagnement technique, estimant que les centres de recherche constituent un "maillon important dans la chaîne de développement de tout secteur pour suivre les changements en cours et accompagner l'administration dans l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation de stratégies et de programmes pratiques".

Dans le même contexte, le ministre a souligné que les secteur de la Pêche et des Productions halieutiques est considéré comme l'un des "secteurs stratégiques sur lesquels on peut compter pour atteindre les objectifs souhaités à la lumière du défi auquel l'Algérie est aujourd'hui confrontée pour développer et diversifier son économie et parvenir à la croissance".

Cette journée d'études a vu la présentation de différentes activités des départements du centre national de la recherche et du développement de la pêche et ce en présence de chercheurs, d'experts, de professionnels et d'armateurs spécialisés dans la pêche au niveau de la wilaya de Tipasa, outre les éleveurs aquacoles et ceux impliqués dans l'activité de conversion.

En marge de cette rencontre, le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques a annoncé la mise en place d'un atelier tripartie regroupant des cadres du ministère, des chercheurs et des professionnels. Il a également été procédé à la signature d'une convention de coopération scientifique et technique entre le CNRDPA et l'établissement de dessalement d'eau de mer "eaux de Tipasa" et l'inauguration d'un nouveau bureau de l'entreprise filiale relevant du centre.