Des professeurs spécialisés et des chercheurs universitaires ont insisté, lundi à Constantine, sur la "nécessité d’exploiter les résultats de la recherche scientifique en matière de caractérisation moléculaire des oliviers, pour obtenir des rendements élevés dans la production nationale".

Intervenant lors d’une journée d’étude sur "l’industrie et la pollution agricoles", organisée au Centre de recherche en biotechnologie (CRBT) de Constantine, le Dr. Rima Hind Boudchicha, responsable d’une équipe de recherche pour l’étude de la caractérisation moléculaire, a indiqué, au cours d’une présentation des données de caractérisation liées à plus de 90 espèces d’oliviers, que l’équipe qu’elle dirige, constituée de 5 chercheurs, a catalogué plus de 70 types d’olives.

Un catalogue a-t-elle ajouté destiné aux professionnels de l’agriculture pour les aider à identifier les variétés d’olives pouvant être produites en plus grandes quantités en fonction de la qualité du sol et du climat prévalant dans le milieu où la culture est effectuée.

Cette chercheure a souligné que la mise de ces données à la disposition des professionnels de la filière oléicole est de nature à "accroître de 30 pour cent" les capacités de production au niveau national. Pour sa part, le Dr. Boualem Harfi, directeur de la division "Biotechnologie et Agriculture" au CRBT, a souligné que cette étude vise également à adapter les étapes de production de tous les types d’olives dans les différentes régions du pays aux changements climatiques, au manque de précipitations et à la désertification.

M. Khaled Rebiha, directeur général de l’Institut technique de l’arboriculture fruitière et de la vigne (ITAF), a souligné de son côté que l’Algérie, qui figure parmi les plus grands producteurs et consommateurs d’olives à travers le bassin méditerranéen, œuvre au renforcement de ses capacités de production afin de se diriger vers l’exportation en s’ouvrant sur le marché mondial.