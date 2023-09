Treize (13) accords et contrats commerciaux ont été signés, lundi à Alger, entre des opérateurs algériens et sénégalais dans divers secteurs, à l'initiative de l'Organisation algérienne de commerce et de l'investissement social (OACIS) et en présence de l'ambassadeur du Sénégal à Alger.

Ces accords et contrats commerciaux ont été conclus dans les domaines de l'industrie, dans les filières de sécurité industrielle, des matériaux de construction, de l'industrie cosmétique, ainsi que dans le domaine agricole, les détergents de nettoyage et le mobilier scolaire, à l'issue de visites de terrain effectuées par des opérateurs sénégalais opérant dans diverses spécialités.

Au terme de ces accords commerciaux, la partie algérienne entame une première livraison de divers produits, objets de contrats, aux opérateurs sénégalais et les deux parties s'engagent dans ''un partenariat stratégique au service de leurs intérêts communs''. Au cours de la même cérémonie, l'OACIS, représentée par son président, Djaber Bensdira et l'Union des prestataires, des industriels et des commerçants sénégalais (UPIC), représentée par son secrétaire général, Djibrilou Ba ont signé une convention de coopération, axée sur l'accompagnement des opérateurs économiques des deux pays, l'échange des expériences et l'organisation des formations techniques sur des thèmes précis, l'électroménager et la transformation des produits halieutiques notamment.

En marge de cette cérémonie, l'ambassadeur du Sénégal à Alger, Serge Dieye s'est félicité de ces accords commerciaux, les qualifiant d''extrêmement importants'' dans le renforcement des relations économiques bilatérales. Il a dans ce sens ajouté que sur instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son homologue sénégalais, M. Macky Sall, plusieurs actions de coopération sur les plans aussi bien politique qu'économique ont été entreprises pour consolider les liens entre les deux pays. Il a cité entre autres la prochaine ouverture de la banque algérienne à Dakar et le showroom des produits algériens, outre le lancement de la ligne maritime commerciale Algérie-Sénégal et le renforcement des dessertes aériennes d'Air Algérie vers Dakar.

Le diplomate a, par ailleurs, assuré que le volume d'échange entre les deux pays qui ne dépasse pas 20 millions de dollars ne reflète pas leurs capacités, affirmant que l'objectif des deux parties est de tripler ce volume d'échange dans les deux ans à venir.

De son côté, M. Bensdira a mis en avant les avantages qu'offre la loi sur les investissements aux opérateurs économiques en quête de marchés étrangers et énuméré auprès des opérateurs présents les différents formules et facilitations proposées, notamment la subvention à hauteur de 50% du coût de transport, l'accompagnement à travers les différentes étapes du processus de l'exportation et les avantages fiscales. Il a dans le même volet indiqué que l'OACIS organise en décembre prochain une visite au Sénégal, au profit de patrons de 50 entreprises algériennes activant dans 15 filières pour s'enquérir des opportunités d'échanges commerciaux.