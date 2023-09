L'Université "Abou Bekr Belkaïd" de Tlemcen a signé, dernièrement, une convention de coopération et de partenariat avec l'Agence du bassin hydrographique "Oranie Chott Chergui" pour encourager la recherche scientifique et le développement technologique dans le secteur des ressources en eau, a-t-on appris, lundi, auprès de cet établissement de l’enseignement supérieur.

Le communiqué de la cellule de communication a indiqué que cette convention permet de contribuer efficacement au développement de la recherche scientifique en combinant formation et application sur le terrain afin d’insérer rapidement le nombre d’étudiants dans le tissu économique et proposer des solutions et des idées par des étudiants chercheurs pour apporter des solutions à des difficultés auxquelles pourraient faire face les entreprises activant dans le secteur des ressources en eau.

Cette initiative permet également des échanges, notamment en ce qui concerne l’encadrement des stagiaires et le développement des compétences des personnels relevant de l'Agence du bassin hydrographique "Oranie Chott-Ch ergui", en plus de l’organisation de sessions de formation de moyenne et longue durées, selon la même source.

Cette convention porte aussi sur la création d’unités de recherche et de laboratoires associés et des études et analyses dans divers domaines liés au secteur des ressources en eau.