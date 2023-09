Presque vingt-cinq après le fameux procès intenté en 1998 contre le géant des logiciels Microsoft-, accusé de domination monopolistique, le gouvernement américain dégaine la législation antitrust pour trainer Google devant un tribunal, dans un procès, ouvert mardi, qui s’annonce historique, et que les observateurs scrutent attentivement, dans la mesure où il pourrait, théoriquement, déboucher sur un démantèlement du géant de la recherche sur internet.

Il devrait durer de longues semaines pour permettre au moteur de recherche de faire défiler ses armées de juristes, conseillers et avocats.

Présent en force dans le marché mondial de la recherche web, qu’il domine à presque 90%, ainsi que sur les nouveaux créneaux de l ‘intelligence artificielle et des biotechnologies, le gouvernement américain a pourtant attaqué le géant de Mountain View en Californie sur le terrain concret des accords commerciaux, en visant particulièrement ceux qu’il a conclus avec des fabricants de smartphones, notamment Apple et Samsung et des opérateurs de la navigation web comme Mozilla de Firefoxpour pour imposer Google comme moteur de recherche par défaut.

La menace d’un démantèlement du groupe, à laquelle les observateurs croient peu, semble loin d’être envisageable, en effet, considérant que le gouvernement américain demeure respectueux de ses entreprises et de leur apport au système d’innovation américain. Et ce malgré l’antécédent de 1984 qui a vu le groupe de télécom AT&T contraint à la dislocation de ses activités.

Il reste bien entendu l’arme des amendes lourdes, plus envisageable, qui pèse sur Google, comme ce fut le cas de Microsoft en 1998, qui pourrait être assorti d’une interdiction de passer de nouveaux accords commerciaux de même nature. Le procès ne fait que commencer, le temps dira bien quelle issue lui sera réservée ; dans l’attente, cet avis d’un expert publié sur le site du journal farçaiswww.humanite.fr, donne déjà le ton : « « La justice arrive trop tard sur la question ; quant à l’amende, c’est un monstre qui pèse 1 700 milliards de dollars en Bourse, et a plus de 100 milliards de trésorerie » DKNews