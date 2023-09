La brigade de recherche de la gendarmerie nationale de Guelma a récupéré 9 pièces de monnaie ancienne en or (antiquité originale) remontant à l’ère byzantine et l’arrestation d’un individu qui l’exposait en vente, a-t-on appris vendredi de la cellule de communication et d’information du groupement territorial de ce corps constitué.

La récupération de ces pièces archéologiques datant d’une époque importante de l’histoire de la région (5ème siècle après JC), a eu lieu sur deux phases, a précisé la même source à l’APS, ajoutant que dans une première étape, il a été procédé à la récupération de 7 pièces en possession de l’individu arrêté, puis la découverte de deux autres pièces après la perquisition du domicile du suspect.

Un dossier judiciaire a été élaboré à l’encontre de la personne impliquée, âgée de 37 ans qui a été présentée devant les instances judiciaires compétentes près tribunal de Guelma pour " vente et dissimulation d’objet provenant d’opérations de fouille non autorisées", selon la même source.

L’opération s’inscrit dans le cadre de la préservation des biens culturels et la lutte contre le pillage des vestiges archéologiques de la région, a-t-on fait savoir.