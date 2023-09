La poétesse algérienne, Assia Ahmed Abdellaoui, a décroché la première place du Prix Abdul Hameed Shoman de littérature pour enfants, décerné par la fondation Abdul Hameed Shoman (édition 2023), ont annoncé les organisateurs.

Dans un communiqué rendu public, mardi, sur son site Web, la fondation "Abdul Hameed Shoman", basée en Jordanie, a dévoilé les noms des trois lauréats de son Prix de littérature pour enfants de l'édition 2023 qui a vu la participation de 492 créateurs issus de 17 pays arabes et étrangers, dans le domaine de "la poésie sur le thème de l'environnement destinée aux enfants âgés de 9 à 12 ans".

La poétesse algérienne, Assia Ahmed Abdellaoui, a remporté la première place de cette 17e édition grâce à son recueil de poèmes intitulé "Hamassate Al-Kaynate", tandis que le deuxième prix a été attribué au poète irakien Mohamed Bakr Jameel Al-Hussein et la troisième place est revenue au poète syrien Aissam Abdel-Salam Mohamed Kinj Al-Halabi.

Titulaire d'un Master en didactique du français, Assia Abdellaoui est poétesse lyrique et auteure de plusieurs chansons pour enfants en langue arabe.

Elle compte à son actif deux livres de contes pour enfants.

La Fondation Abdul Hameed Shoman organise chaque année ce prix décerné aux écrivains arabes et étrangers, couvrant divers domaines tels la nouvelle, le conte, la poésie, le roman, et le texte théâtral destiné aux enfants, en sus de deux Prix destinés aux enseignants en sciences et aux chercheurs arabes.