Les forces d'occupation sionistes ont arrêté, mardi, 23 Palestiniens dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa, citant une source locale.

L'armée sioniste a pris d'assaut plusieurs régions dans le gouvernorat de Beit Lehm et a arrêté onze Palestiniens, a indiqué dans un communiqué le Club des prisonniers palestiniens qui a également fait état de l'arrestation de quatre Palestiniens à Naplouse.

Selon la même source, les forces d'occupation ont également pris d'assaut plusieurs régions de la ville d'El Khalil, au sud de la Cisjordanie occupée, où quatre Palestiniens ont été arrêtés.

Par ailleurs, les soldats sioniste ont procédé à l'arrestation de quatre Palestiniens dans les villes de Tulkaram et Jénine, au nord de la Cisjordanie occupée. A noter que, l'armée d'occupation sioniste procède quotidiennement à des arrestations dans les villes et les localités de la Cisjordanie occupée et dans la ville d'El Qods sous divers prétextes.