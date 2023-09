Le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) a affirmé, lundi, qu'environ 5,3 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer avec le déclenchement du conflit au Soudan.

Les données de l'entité des Nations Unies révèlent que 4,1 millions de personnes sont déplacées sur le territoire soudanais et plus d'un million sont réfugiés dans les pays voisins, près de cinq mois après l'intensification du conflit entre l'armée et les Forces de soutien rapide (RSF).

Le secrétaire général adjoint aux Affaires humanitaires, Martin Griffiths, "la réponse actuelle ne répond pas aux besoins humanitaires extraordinaires".

Le flux de Soudanais fuyant vers les pays voisins devrait augmenter à mesure que "la violence et l’horreur continuent". L'aide internationale aux pays voisins nécessite 1 milliard de dollars, selon OCHA.

Le Tchad est le plus grand hôte de Soudanais générés par la crise, abritant plus de 412 000 personnes. L’Egypte, le Soudan du Sud, l’Ethiopie et la République centrafricaine suivent.

Le Soudan accueillait déjà d’importantes populations de réfugiés avant d’être touché par la situation d’urgence actuelle. OCHA prévient que, à l'instar des pays hôtes, le Soudan a désormais besoin de davantage de soutien pour fournir une protection et une assistance essentielles, notamment aux personnes déplacées pour la deuxième fois dans le pays. Les besoins urgents comprennent l'eau, la nourriture, les abris, les soins de santé et les articles de première nécessité, selon les Nations Unies.