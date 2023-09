Au moins dix soldats kényans ont été tués dimanche dans une explosion en bord de route dans le comté de Lamu, sur la côte Nord du Kenya, ont confirmé lundi des responsables.

Les Forces de défense kényanes (FDK) ont condamné l'attaque sans confirmer le nombre de victimes.

Un responsable sécuritaire a néanmoins affirmé que dix soldats avaient été tués et quatre autre blessés, alors qu'ils effectuaient une patrouille, quand leur véhicule a roulé sur un engin explosif improvisé sur la route de Milimani-Baure.

Le responsable a indiqué que dix soldats à bord du véhicule avaient été tués sur les lieux et que les blessés étaient dans un état grave.

"Les soldats blessés sont en mauvais état", a-t-il fait savoir en précisant que l'explosion avait détruit le véhicule. Dans un communiqué publié lundi à Nairobi, la capitale kényane, les FDK ont condamné l'incident et affirmé que les criminels étaient déterminés à perturber la circulation des biens et des personnes dans la région et ainsi saper la stabilité économique locale. "Les FDK appellent les habitants à partager des informations avec les agences de sécurité au sujet des éléments cr iminels qui se cachent dans leurs communautés", selon l'armée.