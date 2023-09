Au moins 150 personnes sont mortes à la suite des inondations causées par le cyclone "Daniel" dans la ville libyenne de Derna, située sur la côte méditerranéenne, ont rapporté lundi des médias locaux, citant les autorités locales.

Dimanche, la tempête méditerranéenne "Daniel" a balayé plusieurs régions de l’est de la Libye, notamment les villes de Benghazi, Al-Bayda et Al-Marj, ainsi que Sousse et Derna, faisant au moins 150 morts. Selon le portail d'information Al Wasat, la ville d'Al-Bayda a été sévèrement touchée par le cyclone. Suite à l'opération d'évacuation des habitants menée par l'armée, le contact avec cinq militaires a été perdu, a-t-on indiqué de même source.

Le gouvernement d'union nationale libyen a annoncé, lundi, que toutes les municipalités touchées par les pluies torrentielles et inondations dans l'est du pays étaient des "zones sinistrées". Il a donné des instructions "claires" à tous les ministères, agences, équipes de secours et hôpitaux afin de "prendre des mesures urgentes et exceptionnelles pour faire face aux répercussions des inondations". A son tour, la mission des Nations unies en Libye a affirmé qu'elle suivait de près la situation d'urgence dans l'est du pays, exprimant dans un communiqué "sa disponibilité à apporter son soutien aux personnes touchées".

L'Algérie présente ses condoléances à la Libye

L'Algérie a présenté ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion à la Libye suite aux pluies torrentielles et aux inondations ayant touché le pays, tout en affichant sa pleine disposition à soutenir les Libyens et à les aider en vue d'atténuer les effets de cette catastrophe naturelle, a indiqué, lundi, un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

"Suite aux pluies torrentielles et aux inondations tragiques qui ont touché l'Etat frère de Libye, l'Algérie présente ses sincères condoléances et exprime sa compassion et ses profonds sentiments de sympathie ainsi que sa solidarité avec le gouvernement et le peuple libyens face aux effets de ce drame", souligne le communiqué. L'Algérie exprime "sa pleine disposition à être aux côtés des frères libyens et à leur prêter aide et assistance en vue d'atténuer les effets de cette catastrophe", conclut le communiqué.