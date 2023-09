Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) a annoncé

samedi qu'il coopérerait avec les membres du Groupe des 20 (G20) sur les questions

relatives à la santé.

Le CDC Afrique, une agence de l'Union africaine (UA) spécialisée dans la santé, a par ailleurs salué la décision du G20 d'accorder le statut de membre permanent à l'UA.

"Cette évolution reflète l'ascension de l'Afrique en tant qu'acteur majeur de la scène internationale, prêt à défendre les causes et les sujets de préoccupation du continent qui abrite la plus grande zone de libre-échange de la planète", a fait savoir le CDC Afrique dans un communiqué, relayé par des médias.

"Conformément à son mandat, et en tant qu'institution continentale de santé publique pour l'Afrique, le CDC Afrique représentera les pays africains à la réunion des ministres de la Santé du G20", selon le texte.

Il a indiqué que l'UA, qui porte avec force la voix d'environ 1,4 milliard d'Africains, se tenait désormais aux côtés de l'Union européenne (UE) en tant que seconde organisation continentale et régionale intergouvernementale à obtenir le statut de membre permanent du G20.

Il a salué l'engagement de l'UA à lutter contre la faim et la malnutrition, à développer des écosystèmes numériques pour la santé, à améliorer la santé mondiale et à mettre en œuvre l'approche "Une seule santé".

Samedi, les membres du G20 sont convenus d'accorder le statut de membre permanent à l'UA, afin de rendre le groupe plus représentatif.

Cet accord a été conclu à la session d'ouverture du sommet de deux jours du G20, organisé samedi et dimanche, dans la capitale indienne New Delhi.