Une opération de réhabilitation et d’équipement de trois (3) polycliniques devrait être lancée "avant la fin 2023", a indiqué, mardi, le directeur de la Santé et de la population (DSP), Mohamed Laïb.

L’opération qui comprend également des travaux de restauration, concerne, selon le même responsable, les polycliniques Delfi-Brahim à Ain Beïda, Othmane-Benzekri à Ain M’lila, et Berkani-Mohamed au chef-lieu de wilaya.

Une dotation financière de 90 millions de dinars a été allouée à cette action de réhabilitation qui donnera lieu à la réfection de l’étanchéité, à la réparation des installations électriques et à des travaux de peinture-vitrerie, en plus de l’acquisition de matériels et d’équipements médicaux au profit de ces établissements de santé, a précisé M. Laïb.

Le DSP a souligné, dans le même contexte, que des travaux déjà entamés pour une enveloppe financière de 100 millions de dinars, et portant sur la restauration et la réhabilitation de sept (7) polycliniques dans les communes de Berriche, d’Oum El Bouaghi, d’Ain Beïda, d’Ain Fakroun, de Bir Chouhada, d’Ain M’lila et d’Ouled Hamla, connaissent un avancement appréciable et seront réceptionnés "durant le mois de septembre en cours".