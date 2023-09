L'ambassade de la République populaire de Chine en Algérie a fait don, dimanche,

de matériel médical au profit des personnes aux besoins spécifiques, consistant

en 44 fauteuils roulants électriques et manuels.

La cérémonie de réception de ce don destiné à "la Fondation Salima Souakri pour l'action caritative et humanitaire", s'est déroulée à Aqua Parc dans la nouvelle ville de Sidi Abdellah, en présence de l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, M. Li Jian et de la présidente de ladite Fondation, Mme Salima Souakri.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Jian a émis le vœu de voir ces fauteuils faciliter le quotidien des bénéficiaires, soutenant que l'ambassade de Chine en Algérie veille à encourager les initiatives visant à soutenir les personnes aux besoins spécifiques.

Rappelant la dernière visite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en Chine où il a affirmé que "la Chine est un ami et un partenaire important de l'Algérie", l'ambassadeur chinois a souligné que le président chinois, M. Xi Jinping a affirmé, quant à lui, que les deux pays "sont deux amis fidèles et partenaires naturels". Il a fait part, en outre, de la volonté de son pays "de renforcer la coopération avec l'Algérie y compris les actions caritatives en vue de consolider l'amitié et l'entente mutuelle entre les deux peuples chinois et algérien". De son côté, Mme Souakri a exprimé sa gratitude pour cette contribution destinée aux personnes aux besoins spécifiques, affirmant que la Chine et

l'Algérie sont liées par une amitié de longue date.