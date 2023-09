Quelque 224 millions d’enfants et de jeunes ont un besoin urgent d’être aidés sur le plan

éducatif en raison de crises telles que les conflits armés, tandis que 72 millions d’entre eux sont complètement déscolarisés, a indiqué le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

"Les attaques contre les élèves, les enseignants, le personnel éducatif et les écoles, qui sont devenues monnaie courante, perturbent cruellement la scolarité des jeunes et infligent des dommages psychologiques et physiques qui peuvent durer toute la vie", a déploré M.

Guterres dans un message à l'occasion de la Journée internationale pour la protection de l’éducation contre les attaques, célébrée le 9 septembre de chaque année.

Le chef de l'ONU a, en outre, exhorté les pays à souscrire à la Déclaration sur la sécurité dans les écoles, à appuyer la Coalition mondiale pour la protection de l’éducation contre les attaques et à s’associer au Partenariat pour des actions transformatrices dans le domaine de l’éducation en situation de crise, une initiative mondiale rapprochant les partenaires en vue de p ermettre aux enfants et aux jeunes de continuer à étudier en temps de crise. Pour les enfants et les jeunes pris dans des situations d'urgence, l'éducation signifie non seulement la continuité de l'apprentissage, mais aussi un sentiment de normalité et la clé d'un avenir différent, souligne l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). "Les attaques contre l'éducation peuvent avoir des répercussions physiques et psychologiques graves et à long terme sur les élèves et les enseignants.

Les attaques peuvent interrompre l'enseignement et l'apprentissage, conduire à une augmentation significative des taux d'abandon scolaire et empêcher les élèves d'accéder à leur droit à une éducation de qualité", a-t-on noté.

La Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé, Virginia Gamba, a récemment qualifié de "profondément troublant", le mépris pour la protection des infrastructures civiles, telles que les écoles et les hôpitaux, qui se traduit souvent par un manque de distinction entre les cibles civiles et militaires et/ou une utilisation militaire continue par les parties belligérantes.

La Journée internationale pour la protection de l’éducation contre les attaques a été proclamée à la suite d'une décision unanime de l'Assemblée générale des Nations unies, appelant l'UNESCO et le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), à sensibiliser le public au sort de millions d'enfants vivant dans des pays touchés par un conflit.