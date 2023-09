La campagne de nettoiement des établissements scolaires à la wilaya de Constantine organisée depuis vendredi sous le slogan "Rentrée scolaire dans un environnement propre", a été marqué par une participation efficace de l’association de protection de la nature et de l’environnement, a déclaré lundi son président Abdelmadjid Sebbih.

L’APS a assisté à une partie des travaux de l’initiative de cette association qui portent entre sur l’entretien des arbres et plantes aromatiques, la collecte des résidus des herbes et plantes nuisibles en plus de la création de nouveaux espaces verts et la modernisation du système d’arrosage.

Dans ce cadre le président de l’association a indiqué que l’action de bénévolat a ciblé 5 établissements scolaires des différents paliers d’enseignement à la commune d’Ain Abid, ajoutant que l’opération devra se poursuivre selon un programme ciblant 5 établissements scolaires chaque jour à travers tout le territoire de la wilaya. L’association a étendu son action pour toucher également l’environnemen t extérieur des établissements scolaires notamment les espaces limitrophes et les routes menant vers les établissements d’enseignement scolaire, a précisé M. Sebbih.

Il a ajouté que l’association a appelé les citoyens, les élèves et leurs parents notamment à participer à l’opération de plantation d’arbres et de fleurs dans le périmètres immédiats des infrastructures ciblées.

Il a indiqué que l’objectif de faire impliquer toutes les couches de la société dans cette opération est de faciliter leur adhésion aux efforts d’assainissement du milieu scolaire, les sensibiliser sur l’importance de le préserver en plus, a ajouté le même responsable, de faire ancrer l’esprit d’initiative parmi elles (les couches de la société).

L’initiative a été menée en collaboration avec la direction de l’Education, la fédération des parents d’élève en présence du chef du daira d’Ain Abid, du président de l’Assemblée populaire communale APC de cette même collectivité locale, des élus locaux en plus d’établissements publics chargés des espaces verts et le staff administratif et pédagogique des établissements scolaires ciblés.