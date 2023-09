Les journées de sensibilisation sur les offres de formation aux jeunes sans qualifications, lancées dimanche au siège de l’antenne de l’Agence de l’emploi à Mascara (AWEM) suscitent un grand engouement de jeunes désirant suivre une formation pour intégrer le monde du travail, a-t-on constaté.

La première journée de cette manifestation, organisée à l'initiative de la même antenne en coopération avec la Direction de la Formation et de l’Enseignement professionnels, a enregistré une forte présence de jeunes venus s’informer de près sur les offres de formation disponibles et les spécialités dans les établissements du secteur dans la wilaya, notamment les jeunes sans qualifications. Mohamed, un jeune originaire de "Slatna" (commune de Mascara), a salué cette initiative qui lui permettra de connaître les opportunités de formation disponibles, surtout qu’il n'a aucun niveau d’instruction, soulignant, à l’APS, que cette manifestation lui a donné l'occasion de rencontrer le conseiller de l'emploi au siège de l’antenne locale de l'ANEM, qui lui a fourni des explications détaillée s sur les spécialités dans lesquelles il pourrait être formé.

Le programme de cette manifestation de deux jours comporte des ateliers d’information des jeunes sur les offres de formation et les spécialités disponibles au niveau des établissements de formation pour la rentrée de la session d'octobre prochain, en plus d’expositions d’affiches, de brochures et d’informations complètes sur le sujet, a expliqué le directeur de l’antenne de wilaya de l’AWEM, Abdelillah Aliou.

Aussi, l’AWEM a également lancé, à travers sa page officielle sur les réseaux sociaux, dans le cadre de la même manifestation, un espace pour sensibiliser les jeunes sans qualifications sur l'importance de la formation renforçant leurs chances d’entrer dans le monde du travail.