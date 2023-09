50 % des femmes souffrent d'une infection urinaire au moins une fois dans leur vie. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut faire en cas de cystite.

"Les deux principaux facteurs de risque d'infection urinaire sont les rapports sexuels - du fait du mouvement du périnée et de l'ouverture de l'urètre qui augmente le risque de passage des microbes de la peau, la vulve, du périnée vers la vessie - et la déshydratation - qui concentre les germes dans la vessie , explique le Pr Neuzillet, urologue. Or, il se trouve qu'en été, statistiquement, la fréquence des rapports sexuels est plus importante, de nombreuses études l'ont établi, et les risques de déshydratation plus grands." Si l'on ne boit pas assez, les urines sont plus concentrées (en microbes) et l'on va moins aux toilettes. Un cercle vicieux, car alors les microbes - déjà plus nombreux dans des urines concentrées - restent aussi plus longtemps dans la vessie.

On commence par boire plus pour uriner plus

La parade ? Le plus simple est de boire davantage tout au long de la journée pour aller aux toilettes plus souvent (l'idéal étant de ne jamais se retenir), sans oublier de jeter un coup d'œil à la couleur des urines à chaque miction : elles doivent rester claires durant toute la journée et ne pas sentir trop fort. Autre règle, plus encore pour les femmes qui sont sujettes aux infections à répétition : vider systématiquement sa vessie après un rapport sexuel.

>A savoir : plusieurs études pointent le rôle des sous-vêtements dans les infectionsurinaires. Exit les strings, la dentelle et les matières synthétiques, on préfère les dessous plus couvrants et en coton.

Pour être sûre : toujours un ECBU

De nombreuses femmes pratiquent l'automédication et prennent donc des antibiotiques quand elles sont confrontées à ce qu'elles associent - à tort ou à raison d'ailleurs - à une infection urinaire. "Il est important de rappeler que seule l'infection urinaire simple autorise l'automédication, prévient le Pr Neuzillet. C'est-à-dire une infection chez une femme entre 15 et 60 ans (après la puberté et avant la ménopause), après un rapport sexuel, et dont l'incidence ne dépasse pas 4 par an. Autrement dit en cas de cystite simple telle que définie médicalement."

Sorti de ce cadre, le test urinaire (examen cytobactériologique des urines, ECBU) est indispensable, car c'est la seule façon de cibler le bon antibiotique et donc de limiter les risques d'antibiorésistance. La région PACA (qui détient la palme en volume d'antibiotiques consommés) a ainsi lancé une campagne de sensibilisation (à l'usage des femmes, mais aussi de tous les professionnels de santé) en 2019 sur les risques de résistance sévère aux antibiotiques en cas d'infection urinaire et constate, depuis, une meilleure prise en charge (avec moins de prescription et/ou d'automédication).

L'enjeu dépasse l'infection urinaire elle-même comme l'explique notre expert : "En cas d'ECBU stérile malgré des symptômes d'infection (miction douloureuse, sang dans les ruines, fièvre… ), on recherche les autres causes possibles (tumeur, certains médicaments). Sans cela, on risque de passer à côté d 'une pathologie grave." Il recommande donc, pour les femmes sensibles, d'avoir toujours une prescription pour un test à réaliser aux premiers symptômes, avant même de contacter son médecin.

CE QU'ON PEUT FAIRE EN CAS D'ENVIES PRESSANTES ET DOULOUREUSES

On se précipite sur la bouteille d'eau ! Celles qui en ont déjà eu y pensent tout de suite devant des envies pressantes ou l'on ne fait que quelques gouttes, avec des sensations de brûlures.

Il faut vite augmenter sa ration hydrique, en clair, boire tous les 1/4 d'heure pour diluer les éventuels microbes. Et on s'aide des vertus désinfectante et diurétique des plantes en infusion.

La recette de l'infusion aux fleurs de bruyère

Ajoutez 4 cuillerées à soupe de bruyère séchée (sommités fleuries) dans 1 litre d'eau froide.

Faites chauffer et laissez bouillir à feu doux pendant 40 minutes.

Filtrez et buvez le litre au cours de la journée.

Si vous n'avez pas de bruyère sous la main, pensez aux sachets de tisane de thym, mélilot, eucalyptus ou busserole :1 sachet infusé 10 minutes dans une tasse de 20 cl, 3 fois par jour ont également des vertus diurétiques et antiseptiques.

> La recette phyto de la Dre Béatrice Arnal, gynécologue

Portez ½ litre d'eau à ébullition.

Versez l'eau bouillante sur 2 cuillerées à soupe (20 g) d'un mélange de Vergerette du Canada (plante), Bucchu (feuilles), Piloselle (plante), Prêle (tige stérile), maïs (stigmate), fumeterre (plante), aubépine (sommités fleuries).

Couvrir 10 minutes puis filtrer à travers une fine passoire. A boire (chaud ou froid) dans la journée.

QUAND LA CYSTITE REVIENT SOUVENT

On adopte les règles d'hygiène qui protègent. Les infections urinaires sont favorisées par un apport hydrique insuffisant, le port de pantalons serrés, le stress. Donc on se méfie et on boit davantage, surtout l'été et en voyage.

On pense à la canneberge. Cette baie originaire du Canada a un effet préventif sur les infections urinaires à condition de faire des cures répétées avec un dosage suffisant : une gélule par jour dosée à 36 mg de produit actif. Il existe aussi le D-mannose, qui empêche les bactéries de s'attacher aux parois de la vessie.