Le Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères a adressé, lors de sa 160e session ordinaire tenue récemment au Caire, des expressions de reconnaissance et un hommage au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour ses efforts et initiatives visant le soutien de l'action arabe commune en faveur des causes arabes, notamment la cause palestinienne.

Dans ce cadre, les propositions du Président de la République visant la réforme et le développement de l'action de la Ligue des Etats arabes ont été évoquées, saluant le rôle actif de l'Algérie et ses positions dans le renforcement de la solidarité arabe.

Le Conseil a rendu hommage aux efforts consentis par le Président Tebboune dans l'unification des rangs palestiniens, et s'est félicité, à nouveau, de la signature de la "Déclaration d'Alger" ayant sanctionné "la Conférence de rassemblement pour l'unité palestinienne" le13 octobre 2022 et de l'engagement affiché par les parties palestiniennes à mettre en œuvre les clauses de ce document dans les délais impartis.

Les ministres arabes des Affa ires étrangères ont adressé leurs profonds remerciements à l'Algérie pour sa contribution au budget de l'Etat de Palestine, à hauteur de 152,8 millions USD et sa contribution de 30 millions USD au titre d'aide à la reconstruction du camp de Jénine, suite à l'agression menée par les forces d'occupation sionistes. A noter que l'Algérie demeure le seul Etat arabe qui honore, de façon régulière, ses engagements financiers vis à vis du peuple palestinien. Félicitant l'Algérie pour son élection en qualité de membre non permanent (2024/2025) au Conseil de sécurité, les ministres arabes des Affaires étrangères se sont dit confiants de voir l'Algérie inciter cet organe onusien à parvenir à résoudre les questions arabes soumises à son niveau, particulièrement la question palestinienne, en plus de conjuguer les efforts nécessaires à la promotion de la coopération entre la Ligue des Etats arabes et l'ONU.

Par ailleurs, le Conseil de la Ligue arabe a salué les efforts de l'Algérie en vue d'assurer la sécurité et la stabilité de la Libye. Le Conseil a également salué l'Algérie pour son organisation réussie de la 15e édition des Jeux arabes, du 05 au 15 juillet 2023. Les ministres arabes des Affaires étrangères ont adressé leurs félicitations à l'Algérie, suite à sa réélection en tant que membre au Conseil d'administration du Fonds arabe d`assistance aux pays africains.

D'autres part, les participants à la 3e session de la réunion ministérielle "Dialogue politique arabo-japonais", tenue le 5 septembre au Caire, ont salué des efforts de l'Algérie qui aspire à assurer la réconciliation palestinienne, se félicitant aussi de l'élection de l'Algérie comme membre non permanant au Conseil de sécurité pour la période 2024/2025. Les ministres arabes aspirent également à une coordination entre l'Algérie et le Japon de manière "étroite" durant leurs mandats en tant que membre au sein du Conseil de sécurité en 2024. Les délégations arabes participant à la session ont également salué l'initiative de l'Algérie relative à la consécration de la journée du 16 mai de chaque année, comme Journée internationale du vivre-ensemble en paix.