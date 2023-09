Le Premier ministre palestinien, Mohammad Shtayyeh, a appelé les agences et organisations internationales de défense des droits de l'homme, en particulier l'UNICEF (Fonds des Nations unies pour l'enfance), à intervenir pour mettre fin aux massacres quotidiens commis par l'occupation sioniste contre le peuple palestinien, notamment les enfants.

En réaction à la mort en martyr de Milad Munther al-Raee (16 ans), à l'entrée du camp de réfugiés d'Al-Arroub, près de la ville d'El Khalil, Shtayyeh a déclaré dans un communiqué publié samedi soir: "L'innocence de leur enfance et la douceur de leur enfance n'ont pas intercédé pour Milad, comme tous ses compagnons martyrs. Ils ont été la cible de criminels terroristes meurtriers, qui continuent de tuer des enfants et de briser le cœur de leurs parents et de leurs proches".

Le responsable palestinien a souligné que "les tueurs sont encouragés par l'impunité, un sentiment qui les pousse à reproduire leurs actes, d'une manière tragique que nous voyons quotidiennement dans tous les territoires occupés".

"J'appelle les organisations internationales de défense des droits de l'homme, en particulier l'UNICEF, spécialisée dans la protection des enfants, à intervenir pour mettre fin à ces meurtres quotidiens", a-t-il conclu.

Selon le ministère palestinien de la Santé, Milad Munther al-Raee a été touché dans le dos par les balles de l'occupation sioniste, à l'entrée du camp de réfugiés d'Al-Arroub.

Les soldats sionistes ont tiré "des balles réelles et des grenades lacrymogènes sur plusieurs jeunes hommes et enfants" à l'entrée du camp, causant le décès de l'adolescent, indique pour sa part l'agence de presse officielle palestinienne Wafa.