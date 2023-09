Le président du Conseil d'Etat italien, Luigi Maruotti a salué, dimanche à Alger, les liens d'amitié "profonde" qui lient son pays à l'Algérie et le niveau de partenariat bilatéral "privilégié". Dans son allocution à l'issue de l'audience que lui a accordée, ainsi qu'à la délégation l'accompagnant, la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, au siège du ministère, M. Maruotti a précisé que "l'Algérie et l'Italie sont liées par des liens d'amitié profonde", et que "les deux pays sont voisins au bassin méditerranéen et ont plusieurs points en commun".

Il a affirmé dans le même contexte que "la position de l'Algérie est très importante pour l'Italie afin de créer des équilibres sur plusieurs questions". Evoquant la question de jumelage entre le ministère des Relations avec le Parlement et le Conseil d'Etat italien, il a mis en avant "les conclusions importantes auxquelles les deux parties sont arrivées à travers le programme de jumelage et les débats fructueux".

Pour sa part, Mme Azouar a indiqué que cette rencontre "intervient dans le cadre de la clôture du programme de j umelage institutionnel entre son ministère et le Conseil d'Etat italien", portant sur "le renforcement des capacités du ministère des Relations avec le Parlement", relevant que ce projet soutenu par l'Union européenne (UE) "a permis de former plusieurs cadres algériens au niveau de la législation, et a permis également aux cadres du ministère d'effectuer plusieurs visites en l'Italie pour s'enquérir de son système législatif".

Dans le même contexte, la ministre a salué "le succès" de ce projet, exprimant son désir de voir les consultations se poursuivre entre les deux parties. Le président du Conseil d'Etat italien était accompagné du Secrétaire général du Conseil, Giulio Castriota Scanderbeg et le Conseiller diplomatique du président du Conseil, Marcello Apicella.