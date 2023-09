Le secteur éducatif dans la wilaya de Relizane s’est renforcé par 356 postes d’enseignants contractuels dans les matières de langue anglaise et d'éducation physique au cycle primaire, au titre de la nouvelle année scolaire 2023-2024, a-t-on appris dimanche auprès de la direction de l'éducation nationale.

Il s’agit de 278 postes d’enseignants contractuels en éducation physique et 78 enseignants de la langue anglaise, a-t-on précisé, soulignant que 123 postes ont été ouverts au cours de la dernière année scolaire dans la même matière.

Ces nouveaux recrutements sont à même de couvrir les besoins enregistrés à travers les établissements et groupements scolaires de la wilaya, a ajouté la même source, indiquant que ces enseignants ont entamé jeudi dernier une session de formation encadrée par des inspecteurs des deux matières. La formation aborde plusieurs volets tels que l'organisation de la scolarisation, la législation scolaire, la psychologie, l'enseignement de l'éducation physique et sportive, la planification, les techniques de gestion des départements, la pratique pédagogique, l'évaluatio n et le traitement pédagogique.

La direction de l'éducation a fait savoir que l’opération de nomination des nouveaux enseignants s'est déroulée dans de "bonnes conditions" en présence des concernés, affirmant que toutes les conditions ont été réunies pour la nomination des enseignants contractuels et leur orientation vers les écoles primaires des communes de la wilaya.