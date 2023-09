Une rencontre régionale de formation au profit des inspecteurs du cycle moyen sur

l'évaluation pédagogique des acquis du primaire, s’est ouverte dimanche à Tiaret.

L’ouverture de cette rencontre a été présidée par l’inspecteur central du ministère de l’Education nationale, Said Saadou, qui a souligné qu’elle vise à former les inspecteurs sur la méthode adoptée pour le traitement des résultats des élèves ayant passé l’examen d’évaluation de la cinquième année primaire afin d'accéder à la première année moyenne.

Les enseignants de chaque matière seront encadrés par deux inspecteurs faisant partie du noyau national de formation sur le traitement pédagogique des résultats à l’enseignement primaire, qui aborderont les mécanismes et les méthodes à adopter par l'enseignant pour corriger et combler les lacunes de chaque élève.

Au sein d’ateliers qui seront organisés dans le cadre de cette rencontre, différents cas enregistrés seront étudiés et les participants seront informés de la manière à adopter à travers un traitement individuel ou en groupes.

Les inspecteurs auront ensuite à former les enseignants de la première année moyenne sur ces mécanismes tout au long de la prochaine année scolaire, a-t-on annoncé.

Le programme de cette formation, qui se déroule à l'Institut de formation des cadres de l’éducation "Ibn Rochd" à Tiaret, comporte plusieurs axes dont celui de présentation de compte-rendu sur l'évaluation des acquis du primaire et l'analyse de ces acquis, celui des mécanismes de traitement pédagogique, des rôles des intervenants et les étapes de traitement et de définition des catégories, en l’occurrence.

Cette rencontre enregistre la participation de 177 inspecteurs de sept matières, à savoir la langue arabe, la langue française, l’histoire et la géographie, les mathématiques, la physique, les sciences de la nature et de la vie, des wilayas de Tiaret, El Bayadh, Mascara, Djelfa, Chlef, Saida, Naama et Tissemsilt.

La formation se déroule sur deux étapes, la première les 10 et 11 septembre et la deuxième les 13 et 14 du même mois.