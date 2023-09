Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi a reçu, dimanche à Alger, le président du Conseil d'Etat italien, Luigi Maruotti, qui effectue une visite en Algérie.

L'audience s'est déroulée en présence du président du Conseil d'Etat, Mohammed Bennaceur et de l’ambassadeur d’Italie en Algérie Giovanni Pugliese.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la visite effectuée par le président du Conseil d'Etat italien pour superviser la clôture du projet de jumelage institutionnel entre cette haute autorité judiciaire et le ministère des Relations avec le Parlement.

Les deux parties ont évoqué l'état des relations de coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine judiciaire et examiné les moyens de leur développement dans différents domaines, entre autres, le volet relatif à la justice administrative.

Le président du Conseil d'Etat s’entretient avec son homologue italien

Le président du Conseil d'Etat, Mohammed Bennaceur a reçu, dimanche à Alger, son homologue italien, Luigi Maruotti avec lequel il a évoqué les relations bilatérales entre les deux instances et les voies et moyens de les développer, a indiqué un communiqué du Conseil.

"M. Bennaceur a reçu au siège du Conseil d'Etat, M. Maruotti et la délégation qui l'accompagne composée du Secrétaire général du Conseil, Giulio Castriota Scanderbeg, du Conseiller diplomatique du président du Conseil, Marcello Apicell, d'un chef de département au Conseil d'Etat, Claudio Contessa, de l'ambassadeur italien à Alger, Giovani Pugliese et du consul italien à Alger, Omar Appolloni en présence du Commissaire d'Etat, Abdelghafour Kehoul et de deux présidents de chambre au Conseil d'Etat", a précisé le communiqué. La rencontre a permis d'évoquer "les relations liant les deux instances et d'examiner les voies et moyens de les développer et renforcer à l'avenir dans le cadre des programmes communs entre les deux Conseils d'Etat", lit-on dans le communiqué.

La délégation italienn e était arrivée à Alger ce samedi pour superviser la clôture du projet de jumelage institutionnel entre le ministère des Relations avec le Parlement et le Conseil d'Etat italien prévue lundi au Centre international des conférence (CIC), Abdellatif Rehal.