Les équipes nationales algériennes (messieurs et dames) de handi-basket disputeront, respectivement la demi-finale et la finale du tournoi des premiers Jeux paralympiques-2023 d'Afrique qui se poursuivent à Accra au Ghana, et dont le vainqueur final prendra part au dernier tournoi qualificatif aux Jeux paralympiques de Paris-2024.

Les messieurs affrontent, ce lundi en fin d'après-midi le Sénégal, après avoir terminé le premier tour de qualification, en deuxième position du groupe A, avec 7 points (+251 points -average, le meilleur des deux groupes), récoltés de trois succès dont le dernier, dimanche contre l'Ouganda (94-22).

Les autres succès ont été obtenus devant la RD Congo (98-21), le Ghana (124-14), contre une défaite face au Maroc (65-57).

Le groupe B, composé du Sénégal, Egypte, Angola, Kenya et l'Afrique Sud, a été dominé par le Sénégal, équipe surprise du tournoi qui a terminé en première position avec un sans faute et 8 points au compteur, (+166 points- avérage).

La demi-finale face au Sénégal, un adversaire peu familier aux verts, sera décisive et va se jouer sur de petits détails surtout que les deux sélections se rencontrent pour la première fois dans la petite histoire du handi-basket africain.

Le jeu des deux teams s'est focalisé durant leurs précédentes rencontres du tournoi sur les joueurs de grandes tailles, qui généralement finissent devant le panier, le travail des meneurs.

Les protégés de l'entraineur Ahmed Taguiche et son adjoint Lyès Halimi comptent sur l'expérience des doyens de cette équipe algérienne sous la conduite de meneur de jeu Nabil Guedoun pour passer le cap d'une sélection sénégalaise qui n'a rien à perdre, d'autant plus que c'est sa première participation internationale.

Tout le collectif de l'équipe algérien est concentré sur le match qui leur permettra de passer en finale et rencontrer le vainqueur de l'autre demi-finale (Maroc-Egypte), et ensuite jouer une dernière carte pour se qualifier au dernier tournoi de qualification aux JP-2024.

De son côté, le Sénégal après une longue absence de la scène internationale, a réalisé son premier objectif à Accra en se qualifiant à la demi-finale, dans un groupe où l'équipe avait battu l'Afrique du Sud (62-29) et l'Egypte (64-62), deux sélections très habituées aux compétitions de cette envergure. " Depuis longtemps, nous n’avons pas joué sur le plan international. Mais nous avons pu asseoir avec l’aide du ministre des Sports, un bon groupe", a indiqué Cheikh Ndiaye, président du Comité national parabasket.

Pour accentuer ses chances de qualification, le staff technique du Sénégal a mis en place une équipe composée de sept joueurs locaux et cinq expatriés qui évoluent en Europe.

Dans le tournoi dames, le titre des premiers Jeux paralympiques africains se jouera entre l'Algérie et l'Afrique du Sud qui s'affrontent mardi, lors du dernier match de la compétition qui s'est jouée en une seule poule qui a regroupé l'Algérie, l'Afrique du Sud, Kenya, Zambie, Ghana, RD Congo et Maroc.

A la veille de la dernière journée de compétition, prévue ce mardi, les Algériennes et Sud-africaines partagent la 1re place avec 10 points pour chacune, mais un meilleur point-avérage pour l'Algérie (+389) contre +155 pour leurs adversaires Lors du match de dimanche, les coéquipières de la capitaine Djamila Khemgani ont fait exploser le Ghana 100-9 (mi-temps 51-4), tandis que l'Afrique du Sud a gagné face à la RD Congo (44-20).

Les deux sélections ont réussi un parcours sans fautes, réalisant cinq succès en autant de rencontres, en attendant celle qui va les opposer mardi pour désigner l'heureux vainqueur qui aura l'honneur de représenter le continent au dernier tournoi qualificatif aux Jeux de Paris-2024, prévu au Japon en avril prochain.